Рада адвокатів України визначилася, як протидіяти утискам адвокатів

Рада адвокатів України визначилася, як протидіяти утискам і погрозам на адресу адвокатів.

Про це повідомляє AdvokatPost, передають Українські Новини.

18 і 21 вересня відбулося засідання Ради адвокатів України.

Також 18 вересня пройшла міжнародна дискусія "Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні", організована НААУ та Міжнародною комісією юристів (МКЮ).

У фокусі цих заходів знову стали питання, пов'язані з порушенням прав адвокатів в Україні, забезпеченням гарантій їх діяльності та забезпеченням конструктивної співпраці з різними гілками влади.

Відкриваючи міжнародну дискусію "Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні", голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова повідомила, що тільки в 2019 році регіональні ради адвокатів зафіксували 3523 випадки порушення прав адвокатів. Двох адвокатів було вбито, ще відносно трьох - здійснені замахи на вбивство.

У 2020 році ситуація не виправилася - тільки за другий квартал відбулися 42 санкціоновані обшуки і затримання адвокатів. В цей же період до органів адвокатського самоврядування по всій країні надійшло 313 звернень адвокатів про ненадання інформації на адвокатські питання. Крім того, в 2020 році САУ прийняла 9 рішень про порушення прав адвокатів, більшість з яких передбачає звернення до міжнародних організацій.

Ізовітова підкреслила, що під час карантину ситуація загострилася. Особливо відчутна тенденція на попрання прав захисників проявилася у Вищому антикорупційному суді.

"Цей суд уже став майданчиком дискримінації захисту. Ми бачимо, що в судових засіданнях судді шляхом тиску на обвинувачених фактично змушують їх відмовитися від своїх захисників, в іншому випадку їм загрожує зміна запобіжного заходу", - зазначила вона.

В цілому, за її словами, в практиці судів спостерігається обвинувальний ухил, який є викликом для реалізації прав захисту і гарантій адвокатської діяльності.

"Ми зіткнулися з тим, що до адвокатів стали відноситися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків, і це особливо гостро проявилося під час карантину, введеного з березня цього року. Хоч як це прикро, саме до такого формулювання вдалася голова Верховного суду, подаючи публічний приклад суддям нижчих інстанцій: "поки адвокатура буде сильніше прокуратури, Верховний суд не зможе забезпечувати винесення обвинувальних вироків", - підкреслила глава САУ.

У свою чергу представник МКЮ Тимур Шакіров нагадав, що за результатами аналізу проблем, з якими стикаються українські адвокати, комісія опублікувала звіт "Між молотом і ковадлом: нападу на адвокатів в Україні".

Він окреслив ряд рекомендацій, що стосуються забезпечення безпеки адвокатів та усунення ризиків в професії.

"Перед адвокатом не повинно стояти питання ризику, щоб не було відчуття, що в цій професії працюють тільки сильні. Адвокати повинні працювати в атмосфері, вільній від залякування, переслідування, втручання в діяльність. Це стандарт міжнародного права, який повинен працювати і в Україні. Слід розробити систему захисту адвокатів, які піддаються загрозам або нападам. Повинен бути порядок дій уповноважених органів у разі надходження погроз адвокатам. І співпраця НААУ з цими органами в цьому питанні є ключовим", - зазначив він.

Шакіров додав, що усі злочини, вчинені проти адвокатів, повинні бути розслідувані. Якщо ж правоохоронні органи їх не розслідують або створюють перешкоди - повинен бути створений незалежний орган, який би займався розслідуванням цих злочинів.

Також він підкреслив, що ні за яких обставин адвокати не можуть ототожнюватися з клієнтами або їх інтересами, так як захист прав клієнта є професійним обов'язком адвоката.

Під час засідання Ради адвокатів Ізовітова підкреслила, що попри всі наявні проблеми, позиція адвокатської спільноти залишається конструктивною, вона готова до співпраці з органами влади для вирішення наявних проблем і вдосконалення законодавства.

Наприклад, НААУ запропонувала ВАКС розробити окремий план дій, який би починав інституційну співпраця. Зокрема, про введення практики поширення професійної етики між ВАКС і адвокатською спільнотою, забезпечення конституційних принципів і основ правосуддя.

"А Конституційний суд сам вирішив залучити НААУ до конституційного провадження щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд". До нас надійшла ухвала Конституційного суду і лист голови Конституційного суду Олександра Тупицького про те, що постановою Конституційного суду нас, Національну асоціацію адвокатів України залучили до конституційного виробництва з цього питання", - зазначила вона.

Крім того, Ізовітова повідомила, що в рамках підготовки висновків до законопроєкту №3711 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" "Венеціанська комісія" також звернулася до НААУ з приводу її позиції.

"Наше бачення зацікавило експертів "Венеціанської комісії" і я отримала лист з проханням міркування, пропозиції та зауваження НААУ направити до Ради Європи і "Венеціанської комісії", - зазначила вона.

На засіданні САУ було розглянуто лист від Державної податкової служби, яка просила роз'яснити статус осіб, які займаються адвокатською діяльністю, але не в ЄРАУ, і адвокатів, які здійснюють свою діяльність як фізичні особи-підприємці.

Лідія Ізовітова запропонувала створити Робочу групу, яка вивчатиме питання обліку адвокатів в Податковій службі.

AdvokatPost відмічає, що з огляду на те, що окремі суб'єкти законодавчої ініціативи не залишають спроб звузити права адвокатів, як, наприклад, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, який запропонував ввести до складу КДК діючих суддів або суддів у відставці, адвокати розробили свої пропозиції щодо вдосконалення законодавства про адвокатуру.

За словами члена відповідної робочої групи Олексія Ющенко, ці пропозиції спрямовані на забезпечення гарантій адвокатської діяльності та виправлення проблем, з якими вони стикаються у своїй практиці.

Зокрема, пропонується визначити, що адвокатом є особа, відомості про який внесені до ЄРАУ, а закони, що стосуються діяльності захисників повинні застосовуватися тільки в частині, що не суперечить положенням закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Також пропонується законодавчо закріпити, що до розробки змін до законодавства, що стосуються діяльності адвокатів, повинні залучатися фахівці НААУ.

Серед інших пропозицій робочої групи: гарантії безперешкодного доступу адвокатів до приміщень органів державної влади і місцевого самоврядування, доступ до державних реєстрів, встановлення чіткого терміну, в який Рада адвокатів долежить бути сповіщений про затримання або застосування запобіжного заходу до адвоката.

Крім того, Рада адвокатів підтримав напрацьовані зміни до процесуальних кодексів, які передбачають визначити наявність карантинних обмежувальних заходів поважною причиною для неявки захисника та інших учасників на судове засідання.

У свою чергу Олександр Готін, який очолює робочу групу НААУ з напрацювання пропозицій з подолання неефективності в діяльності Верховного суду, повідомив, що ВС проігнорував звернення про необхідність узагальнення судової практики застосування положень КПК. Тому очолювана ним робоча група опрацювала проєкт постанови Пленуму ВС щодо застосування окремих норм КПК в підготовчому виробництві. Цей документ був направлений до всіх регіональних рад адвокатів для подальшого обговорення. Після обговорення, пропозиції НААУ будуть спрямовані в ВС.

Також САУ вирішив ініціювати створення робочої групи за участю представників Служби безпеки України, правоохоронних органів та судів, яка пропрацювала б питання участі захисника в кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Зокрема адвокатську спільноту пропонує детально прописати процедуру надання дозволу, скоротити і зафіксувати час надання адвокатам доступу до державної таємниці і врегулювати ще ряд пов'язаних питань.

Заступник голови САУ Валентин Гвоздій повідомив, що станом на 11 вересня в Єдиному реєстрі адвокатів України налічувалося майже 58 000 адвокатів. З них 43 418 - діючих, діяльність ще 14564 зупинена, або припинена. З початку 2020 року лави адвокатської спільноти поповнили 3142 людини. Ще близько тисячі стажистів і близько трьох тисяч помічників адвокатів можуть приєднатися до адвокатського співтовариства в найближчі місяці.

Актуальною залишається проблема заборгованості сплати щорічних внесків. До середини літа налічувалося 15 тис. Адвокатів-боржників. Однак завдяки роз'яснювальній роботі Секретаріату НААУ заборгованість вдалося зменшити більш ніж в два рази за два місяці.

Гвоздій зазначив, що триває активна інтеграція електронного "Особистого кабінету адвоката" і підсистеми Єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи "Електронний суд" і вже незабаром кожен адвокат, який має свій електронний кабінет, зможе ідентифікувати себе саме як адвокат, наприклад для участі в судових засіданнях онлайн.

У цьому контексті підвищується важливість використання адвокатами власних електронних кабінетів. Всього на сьогодні 22 663 адвокатів користуються електронними кабінетами.

Під час засідання САУ прийняв зміни до Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та відповідного положення, спрямовані на актуалізацію цих документів і їх приведення у відповідність до чинного законодавства.

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