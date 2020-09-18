Интеграция «Личного кабинета адвоката» с «Электронным судом» продолжается, - Гвоздий

Национальная ассоциация адвокатов Украины проводит активное внедрение интеграции электронного «Личного кабинета адвоката» и подсистемы Единой судебной информационной телекоммуникационной системы «Электронный суд».

Об этом на заседании Совета адвокатов Украины сообщил заместитель председателя САУ, председатель рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине Валентин Гвоздий, сообщает Advokat Post.

"Уже вскоре каждый адвокат, имеющий свой электронный кабинет, сможет идентифицировать себя именно как адвокат, например для участия в судебных заседаниях онлайн. Национальная ассоциация чрезвычайно интенсивно осуществляет интеграцию, уже есть первые результаты, мы проводим тестирование. И я думаю уже в ближайшее время мы сможем сказать, что наш реестр уже полностью интегрирован и работает", - рассказал Гвоздий.

Он отметил, что в этом контексте повышается важность использования адвокатами собственных электронных кабинетов. Всего на сегодня 22 663 адвокатов пользуются электронными кабинетами.

Всего на данный момент в Украине почти 60 000 адвокатов.

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