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18 сентября 2020, пятница, 15:45 106
Судебная власть 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Интеграция «Личного кабинета адвоката» с «Электронным судом» продолжается, - Гвоздий

Интеграция «Личного кабинета адвоката» с «Электронным судом» продолжается, - Гвоздий

Николай Савенко
Валентин Гвоздий, НААУ, Адвокатура, Совет адвокатов Украины, Электронный суд, Личный кабинет адвоката
Валентин Гвоздий, зампредседателя НААУ. Фото: Українські Новини
Валентин Гвоздий, зампредседателя НААУ. Фото: Українські Новини

Национальная ассоциация адвокатов Украины проводит активное внедрение интеграции электронного «Личного кабинета адвоката» и подсистемы Единой судебной информационной телекоммуникационной системы «Электронный суд».

Об этом на заседании Совета адвокатов Украины сообщил заместитель председателя САУ, председатель рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине Валентин Гвоздий, сообщает Advokat Post.

"Уже вскоре каждый адвокат, имеющий свой электронный кабинет, сможет идентифицировать себя именно как адвокат, например для участия в судебных заседаниях онлайн. Национальная ассоциация чрезвычайно интенсивно осуществляет интеграцию, уже есть первые результаты, мы проводим тестирование. И я думаю уже в ближайшее время мы сможем сказать, что наш реестр уже полностью интегрирован и работает", - рассказал Гвоздий.

Он отметил, что в этом контексте повышается важность использования адвокатами собственных электронных кабинетов. Всего на сегодня 22 663 адвокатов пользуются электронными кабинетами.

Всего на данный момент в Украине почти 60 000 адвокатов.

 

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