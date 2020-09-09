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  • В июле НБУ получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ разъяснили, как защититься в случае угроз или звонков
09 сентября 2020, среда, 13:36 42
Экономика 2020-09-09T13:36:05+03:00
Українські Новини
В июле НБУ получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ разъяснили, как защититься в случае угроз или звон

В июле НБУ получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ разъяснили, как защититься в случае угроз или звонков

Александр Савич
НБУ, Угрозы, Кредиты, Коллекторы
В НБУ рассказали, как защититься от угроз коллекторов
В НБУ рассказали, как защититься от угроз коллекторов

В июле текущего года Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов, в то время как эксперты прогнозируют девальвацию гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. 

"Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финучреждений", – говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что есть две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: когда коллекторы звонят должнику с угрозами и когда коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

Указывается, что именно поэтому граждане обращаются в НБУ с просьбами разъяснить, законно ли действуют коллекторы и как защитить себя, в случае угроз или навязчивых звонков.

"Давая кредит, финкомпания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов", – сообщают в НБУ. 

В то же время, если клиенту поступают звонки или письма по кредиту, по которому он не выступал поручителем, можно говорить о нарушении закона "О защите персональных данных".

"Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финкомпания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия собственника", – подчеркнули в Нацбанке.

Во-первых, такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи нарушают ряд статей Конституции Украины (ст. 3, 21, 22, 32), Гражданского кодекса (ст.3, 291, 301, 302, 308) и Уголовного кодекса (ст.182). 

Во-вторых, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение, поскольку только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, а коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга. 

Отмечается, что НБУ присоединился к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, а также запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения. 

Как сообщали Українські новини, в мае стало известно, какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит".

Также в декабре 2019 года ВР приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

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