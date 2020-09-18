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18 сентября 2020, пятница, 12:51 11
Судебная власть 2020-09-18T12:57:33+03:00
Українські Новини
В 2019 было зафиксировано 3,5 тыс. случаев нарушения прав адвокатов, - Изовитова

В 2019 было зафиксировано 3,5 тыс. случаев нарушения прав адвокатов, - Изовитова

Николай Савенко
Адвокаты, нарушение прав, НААУ, Адвокатура, Совет адвокатов Украины, Изовитова
Лидия Изовитова. Фото: пресс-служба НААУ
Лидия Изовитова. Фото: пресс-служба НААУ

В 2019 году региональные советы адвокатов зафиксировали 3523 случая нарушения прав адвокатов.

Об этом сообщила председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время международной дискуссии на тему: «Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине», организованной НААУ и Международной комиссией юристов (МКЮ), передают Українські Новини.

«Только в прошлом году региональные советы адвокатов зафиксировали 3523 случая нарушения прав адвокатов. Только вдумайтесь в эту цифру! В Совет адвокатов Украины, как в вышестоящий орган адвокатского самоуправления, обратились 106 адвокатов по факту нарушения их профессиональных прав. Два адвоката в прошлом году были убиты, на трех адвокатов в прошлом году были совершены покушения на убийство», - рассказала она.

Изовитова добавила, что в 2020 году ситуация не исправилась.

Только за второй квартал 2020 состоялась 42 санкционированных обыска и задержания адвокатов.

По данным региональных советов, одно из самых частых нарушений прав адвокатов - отказ от предоставления информации в ответ на адвокатский запрос.

В Киевской области в этом году отказались дать информацию 92 адвокатам, а в Киеве - 82. Всего по стране во втором квартале в советы адвокатов поступило 313 обращений адвокатов о непредставлении информации на адвокатские вопросы.

В 2020 году САУ принял 9 решений о нарушениях прав адвокатов со стороны правоохранительных органов.

Большинство этих решений предполагает обращение к международным организациям, поскольку касается вопиющих нарушений прав защитников.

НААУ отмечает, что недавно Высший антикоррупционный суд стал площадкой для дискриминации адвокатов и их клиентов, фактически судьи ВАКС относятся к адвокатам, как к некотрому препятствию для принятия нужных решений. Также пренебрежительное отношение к адвокатам демонстрирует и председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

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