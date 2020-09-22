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22 сентября 2020, вторник, 05:15 10
Экономика 2020-09-22T05:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар в Украине уже по 28,2 UAH/USD. Официальный курс валют

Доллар в Украине уже по 28,2 UAH/USD. Официальный курс валют

Валерия Драгомирова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара, курс гривны к доллару
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как гривна на межбанке продолжила снижаться после выходных, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 сентября, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2356
1 доллар США 28,2022
1 швейцарский франк 30,8507
10 иен 2,7088
10 российских рублей 3,6912
1 евро 33,1996


Как сообщали Українські Новини, курс доллара для платежных карт после выходных снова дорожает.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Кроме того, Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году

Тем временем курс доллара и евро в обменниках "взлетели" в начале недели

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