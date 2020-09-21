После выходных гривна на межбанке продолжила снижаться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 5 коп. в понедельник также снизился на 5 коп. до 28,23 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,18-28,20 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,20-28,22 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,9% с 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, до 28,2022 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара для платежных карт после выходных снова дорожает.

Кроме того, в понедельник, 21 сентября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

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