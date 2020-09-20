Доллар отошел от психологической отметки: эксперт рассказал, каким будет курс

Несмотря на то, что гривна с понедельника снова возвращается к падению, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше.

Об этом он рассказал сайту "Сегодня".



"Курс гривны отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар. <...> Рынок продолжает отыгрывать новости начала и середины недели. К негативу добавилось признание Конституционным Судом Украины неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). <...> Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,16 гривны за доллар, и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет идти не в район 28 гривен за доллар, а выше", – рассказал эксперт.



Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.



"Склоняемся к стабилизации курса в границах 28-28,2 гривни за доллар", – резюмировал Шевчишин.



Как сообщали Українські Новини, Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году.



Кроме того, гривна на выходных немного подорожала.

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