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21 сентября 2020, понедельник, 10:30 37
Экономика 2020-09-21T10:30:19+03:00
Українські Новини
Доллар и евро в начале недели взлетели в цене. Курс валют на 21 сентября

Доллар и евро в начале недели взлетели в цене. Курс валют на 21 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,74 коп. до 32,9997 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,63 коп. до 33,4906 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0377 28,2755 32,9997 33,4906 3,31 3,83
Максимальный 28,1400 28,5000 33,3000 33,8000 3,71 4,00
Минимальный 27,8500 28,1600 32,6500 33,1900 2,50 3,71

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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