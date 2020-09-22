Долар в Україні вже по 28,2 UAH/USD. Офіційний курс валют на 22 вересня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,04 коп. до 28,2022 UAH\/USD, що встановлюється ним на 22 вересня, у той час, як гривня на міжбанку продовжила знижуватися після вихідних. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2356 1 долар США 28,2022 1 швейцарський франк 30,8507 10 ієн 2,7088 10 російських рублів 3,6912 1 євро 33,1996 Як повідомляли Українські Новини, курс долара для платіжних карт після вихідних знову дорожчає . Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар , а вище. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною. Крім того, Марченко заперечує плани з емісії гривні в наступному році . Тим часом курс долара і євро в обмінниках "злетіли" на початку тижня.