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22 вересня 2020, вівторок, 05:15 14
Фінанси 2020-09-22T07:45:02+03:00
Українські Новини
Долар в Україні вже по 28,2 UAH/USD. Офіційний курс валют на 22 вересня

Долар в Україні вже по 28,2 UAH/USD. Офіційний курс валют на 22 вересня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 вересня, у той час, як гривня на міжбанку продовжила знижуватися після вихідних.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2356
1 долар США 28,2022
1 швейцарський франк 30,8507
10 ієн 2,7088
10 російських рублів 3,6912
1 євро 33,1996


Як повідомляли Українські Новини,  курс долара для платіжних карт після вихідних знову дорожчає .

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар , а вище. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Крім того,  Марченко заперечує плани з емісії гривні в наступному році

Тим часом курс долара і євро в обмінниках "злетіли" на початку тижня

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