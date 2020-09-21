Курс доллара для платежных карт после выходных снова дорожает

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 6,24 коп. до 28,3224 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,57 коп. до 27,9888 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 10,80 коп. до 32,9244 UAH/EUR, курс продажи повысился на 13,21 коп. до 33,5686 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,9888 28,3224 32,9244 33,5686 3,42 4,24 Максимальный 28,1500 28,5500 33,2705 33,9500 3,64 5,00 Минимальный 27,0000 28,2000 31,5000 33,4000 3,00 3,80

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Кроме того, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

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