Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году

В то время, как Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны, м

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.

"Я в отличие от моих оппонентов четко знаю, что такое печать денег, печатный станок и так далее. Мы этого не будем делать. Потому что это для министра финансов неприемлемо", - сказал министр.

При этом он добавил, что все внешние обязательства Украины обеспечены.

"Все наши долговые обязательства четко обеспечены, дефицит госбюджета будет профинансирован. У нас такой же размер дефицита, как и у стран соседей, потому что все проходят этот кризис", - добавил Марченко.

Как сообщали Українські Новини, Министр финансов Сергей Марченко снова выступил против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта Украины.

Ранее инвестбанкиры рассказали о последствиях для страны, в случае объявления дефолта.

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