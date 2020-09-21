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21 вересня 2020, понеділок, 14:10 39
Події 2020-09-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові

Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові

Кира Молчанова
Маршрутка, Львів, Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Маршрутне таксі збило на пішохідному переході у Львові наречену колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького,який недавно подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в патрульній поліції.

З його слів, ДТП сталася в понеділок об 11:30 на вул. Дорошенка, 25 у Львові за участю автобуса марки "Отаман".

Маршрутка наїхала на пішохідку Юлію Бойко, яка є нареченою Холодницького.

"Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, діагноз встановлюється", - сказав співрозмовник.

За попередніми даними, вона отримала легкі тілесні ушкодження.

Дівчину ушпиталено.

Холодницький цю ситуацію наразі не коментує, на зв'язок не виходить.

Раніше Українськi Новини повідомляли, що офіс генерального прокурора  закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького.

Крім того, Холодницький прокоментував інформацію про свою участь  у виборах мера Львова.

 

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