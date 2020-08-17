Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова

Специализированный антикоррупционный прокуратур Назар Холодницкий, который планирует вернуться из отпуска в середине августа, пока не определился относительно своего участия в выборах мэра Львова. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Чтобы куда-то идти, нужно сначала откуда-то выйти", - сказал он. Он добавил, что "всему свое время". Таким образом, Холодницкий прокомментировал информацию в СМИ о своем участии в выборах мэра Львова. Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.