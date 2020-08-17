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17 августа 2020, понедельник, 16:00 453
Силовые структуры 2020-08-17T16:54:12+03:00
Українські Новини
Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова

Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова

Надежда Комендантова
Львов, Выборы мэра, Назар Холодницкий, САП, Местные выборы-2020
Назар Холодницкий.
Назар Холодницкий.

Специализированный антикоррупционный прокуратур Назар Холодницкий, который планирует вернуться из отпуска в середине августа, пока не определился относительно своего участия в выборах мэра Львова.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Чтобы куда-то идти, нужно сначала откуда-то выйти", - сказал он.

Он добавил, что "всему свое время".

Таким образом, Холодницкий прокомментировал информацию в СМИ о своем участии в выборах мэра Львова.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

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