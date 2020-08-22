Почему уволился Холодницкий, и что будет с САП и НАБУ

Сам рапорт на увольнение Назар Холодницкий написал еще в начале недели и должен был уйти с поста 1 сентября, а не 21 августа. Однако, так сложились обстоятельства, что уволился раньше.

То ли нежелание в дальнейшем находиться на этом посту, когда генпрокурор Венедиктова, то ли давление Офиса Президента, то ли банально все достало. Только ему одному известно.

Причина 1 – Венедиктова.

Не секрет, что при всех генпрокурорах, которые были за время каденции Холодницкого, САП чувствовал руку Резницкой (Офис генерального прокурора) на своем плече, однако работалось более или менее комфортно.

Комфортнее всего, наверное, при Руслане Рябошапке, который дал команду – бери действуй и покажи результат. Можно сказать, что отношения у Рябошапки и Холодницкого были партнерские и, если хотите, дружеские.

А вот после назначения Венедиктовой, эти отношения с генпрокурором испортились. Понятно, что Венедиктова подконтрольна Офису Президента, человек главы ОП Ермака, в конечном счете человек Зеленского, которые всегда с первых дней хотели перезагрузки САП и НАБУ.

У Сытника другая история, и пока США его поддерживают и оказывают влияние на Зе, он неприкасаемый. А вот Холодницкий пошел на выход.

Как генпрокурор, Венедиктова даже перестала приглашать Холодницкого как своего заместителя на совещания. Конечно, у нее есть свои причины, но пока имеем САП без полноценного руководителя, да еще и без заместителя. "Кадровый голод", как говорил классик.

Причина 2 – Офис Президента.

Здесь все просто. Зеленского не устраивала работа ни Сытника, ни Холодницкого, поэтому перезагрузка было лишь вопросом времени. Не секрет, что и Сытника и Холодницкого, мягко говоря, не любят на Банковой.

Вот только Сытника любят США, а Холодницкий этот "крышу" потерял, подорвал доверие "рыбками из аквариума", и поэтому пошел в самостоятельное плавание.

Ну, а дальше понятно – изменили генпрокурора, бросили в бой Венедиктову, и в результате приказ от 21 августа.

Причина 3 – Устал.

Да, и такое не надо исключать. И такое может быть. Все мы люди и приходит время Х, когда уже достало. В большинстве, это когда выполнил свою миссию. Здесь точно не о том.

Да, построил САП, да, куча дел, расследований, но ... где посадки топ-коррупционеров? Этот вопрос задает общество если не ежедневно, то через день. Почитайте социологические опросы. Там все четко. Поэтому, не справился – будь любезен.

Очевидно, что ни один руководитель органа не скажет вам, что он не справился. И назовет кучу причин отсутствия ожидаемого результата. Может Холодницкий что-то знает, может эти ожидания его также подорвали и он решил уйти? Человеческий фактор нельзя исключать.

Причина 4 – Предложение, от которого не отказываются.

По нашей информации, Холодницкому могут предложить, или уже предложили хорошую работу и хорошую зарплату. Да, в САП тоже нормально платят, но эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы, и последние месяцы Холодницкий получал 30 тыс грн на руки. И это его беспокоило.

Сейчас же ему могут дать контракт в УАФ, где он и так вице-президентом, но с контрактом может получать 200 тыс грн. Кроме того, Холодницкий может стать советником председателя правления одной из крупных компаний, где зарплата не меньше, чем в УАФ.

Ну и плюс не надо исключать, что Холодницкий может пойти в политику и принять участие в выборах мэра Львова как кандидат. Но этот вариант зависит от социологических замеров. Да и составить конкуренцию Садовому ой как трудно! Но, как говорят в Одессе – будем посмотреть.

Что будет с САП и НАБУ?

Да ничего. За исключением того, что все разрешения на действия в отношении специальных объектов, в том числе министров, нардепов, надо будет брать и согласовывать НАБУ в Офисе генпрокурора, а точнее Венедиктовой. И подозрения тоже.

Короче Венедиктова сейчас Царь и Бог. В том числе и для топ-коррупционеров.

Конечно, прокуроры САП несколько разочарованы увольнением Холодницкого, ведь прошли с ним такой путь. Некоторые все 5 лет.

Но, безусловно, что есть люди, которые прыгают от радости. И это не Сытник, очевидно, потому что, по нашей информации, директор НАБУ просил Холодницкого не спешить и не увольняться пока.

А это значит, что их отношения наладились, ну или хотя бы вышли на конструктивный уровень, который будет поддерживать уже новый руководитель САП.

А кто это будет, покажет время! Возможно, даже женщина! Всем добра.

Как сообщали Українські новини, в НАБУ сообщили, что увольнение Холодницкого не должно помешать расследованиям.

Также Холодницкий заявил о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015.

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