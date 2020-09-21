Нарушу закон – уйду в отставку: Зеленский ответил на петицию политтехнолога Порошенко

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию политического технолога бывшего Президента Петра Порошенко Виктора Уколова о нарушении им предвыборного обещания подать в отставку в случае нарушения закона.

Ответ обнародован на сайте Президента, передают Українськi Новини.

8 июля Уколов зарегистрировал петицию к Зеленскому, которую поддержали более 30 тыс. человек, с призывом сдержать слово и подать в отставку, либо публично признать вранье избирателям за 4 дня до второго тура президентских выборов.

"Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Тем самым он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года Президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции", - мотивировал он.

За день до этого Офис Президента сообщил, что Зеленский лично заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением в законные сроки информации о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые касаются облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн гривен.

"Слова моего обещания покинуть пост Президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и моя позиция по этому вопросу остается неизменной. Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста Президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", - ответил Зеленский на петицию.

Соответственно он заявил, что не планирует принимать любые решения, о которых просил автор и подписанты петиции.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК направило в суд два протокола об административном нарушении Зеленского в связи с непредставлением им данных о покупке и продаже ОВГЗ.

Ранее Зеленский озвучил условие своей отставки.

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