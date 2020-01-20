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20 января 2020, понедельник, 19:56 46
Президент 2020-01-20T19:57:37+02:00
Українські Новини
Зеленский озвучил условие для своей отставки

Зеленский озвучил условие для своей отставки

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, Отставка, Коррупция, Президент
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он незамедлительно покинет пост главы государства, если его обвинят в коррупции.

Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

На вопрос журналиста о том, что будет если вдруг Владимира Зеленского обвинят в коррупции, Президент Украины ответил, что он подаст в отставку.

"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" - парировал Зеленский.

После этого он добавил, что это должно быть объективное и доказанное обвинение.

"Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции - предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло - тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", - ответил Президент.

Как сообщали Українські Новини, 19 января в Украину доставили тела жертв крушения самолета МАУ в Иране. Церемония прощания с украинцами происходила в аэропорту "Борисполь".

Тем временем Офис Президента отключил комментарии в YouTube и Instagram "из-за рекламы и ботов".

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