Зеленский озвучил условие для своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он незамедлительно покинет пост главы государства, если его обвинят в коррупции.

Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

На вопрос журналиста о том, что будет если вдруг Владимира Зеленского обвинят в коррупции, Президент Украины ответил, что он подаст в отставку.

"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" - парировал Зеленский.

После этого он добавил, что это должно быть объективное и доказанное обвинение.

"Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции - предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло - тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", - ответил Президент.

Как сообщали Українські Новини, 19 января в Украину доставили тела жертв крушения самолета МАУ в Иране. Церемония прощания с украинцами происходила в аэропорту "Борисполь".

Тем временем Офис Президента отключил комментарии в YouTube и Instagram "из-за рекламы и ботов".