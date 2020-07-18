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18 июля 2020, суббота, 16:29 1493
Президент 2020-07-18T17:45:01+03:00
Українські Новини
Нарушил закон - уходи с поста: петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса

Нарушил закон - уходи с поста: петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса

Надежда Комендантова
Президент, электронная петиция, Отставка Президента Украины, Владимир Зеленский, отставка Зеленского
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов после того, как он не задекларировал существенные изменения в имуществе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Тем самым он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел спустя 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года Президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорится в петиции.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней после этого.

Петиция об отставке Зеленского. Скриншот сайта ПрезидентаПетиция об отставке Зеленского. Скриншот сайта Президента

Как сообщали Українськi Новини, 7 июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имуществе. Позже Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Ранее Хмельницкий суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него иммунитета.

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