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08 июля 2020, среда, 09:00 2602
Президент 2020-07-08T09:30:01+03:00
Українські Новини
НАПК вручило Зеленскому два админпротокола за недекларирование существенных изменений в имуществе

НАПК вручило Зеленскому два админпротокола за недекларирование существенных изменений в имуществе

Анна Рудык
электронные декларации, НАПК , электронное декларирование, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении Президенту  Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии, в чем он признался сам.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українські Новини. 

По данным агентства, после вступления на пост Президента Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако такое сообщение в реестр не поступало.

"7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП)", - сообщает пресс-служба агентства.

Соответствующие материалы будут переданы в суд.

Как сообщали Українськi Новини, семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии.

Тем временем НАПК начинает проверять соответствие образа жизни чиновников их декларациям

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