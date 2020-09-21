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21 вересня 2020, понеділок, 13:10 14
Президент 2020-09-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
Порушу закон - піду у відставку: Зеленський відповів на петицію політтехнолога Порошенка

Порушу закон - піду у відставку: Зеленський відповів на петицію політтехнолога Порошенка

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Петиція, відставка Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію політичного технолога колишнього Президента Петра Порошенка Віктора Уколова про порушення ним передвиборчої обіцянки подати у відставку в разі порушення закону.

Відповідь оприлюднена Президента, передают Українськi Новини.

8 липня Уколов зареєстрував петицію до Зеленського, яку підтримали понад 30 тис. осіб, із закликом стримати слово і подати у відставку, або публічно визнати брехню виборцям за 4 дні до другого туру президентських виборів.

"Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Тим самим він обнадіяв і отримав підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через 4 дні після того заяви. 7 липня 2020 року Президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції" , - мотивував він.

За день до цього Офіс Президента повідомив, що Зеленський особисто заявив Національному агентству з запобігання корупції (НАЗК) про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням в законні терміни інформації про суттєві зміни в майновому стані, які стосуються облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень.

"Слова моєї обіцянки покинути пост Президента України у разі свідомого порушення закону взяті з контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою і моя позиція з цього питання залишається незмінною. Що стосується порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста Президента України, то воно полягає в несвоєчасному інформуванні НАЗК про зміни в майновому стані моєї сім'ї і сталося в результаті помилки і не пов'язане з корисливими мотивами. Підкреслюю, що відразу після виявлення зазначеної помилки вона була публічно визнана і виправлена, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави" , - відповів Зеленський на петицію.

Відповідно він заявив, що не планує приймати будь-які рішення, про які просив автор і підписанти петиції.

Як повідомляли Українськi Новини, НАЗК направило до суду два протоколи про адміністративне порушення Зеленського в зв'язку з неподанням ним даних про купівлю і продаж ОВДП.

Раніше Зеленський озвучив умову своєї відставки.

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