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21 сентября 2020, понедельник, 09:40 167
Общество 2020-09-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
Почти во всех областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Почти во всех областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Ольга Фандорина
Пожар, Пожароопасность, Области Украины, Пожароопасная ситуация
Пожароопасность.Фото: Валерия Назаренко
Пожароопасность.Фото: Валерия Назаренко

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине синоптики прогнозируют бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве.

Также Диденко прогнозировала, что в конце недели в Украине уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, но в целом сентябрь ожидается аномально жарким. 

Таже сообщалось, что украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней

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