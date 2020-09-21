Почти во всех областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев. Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине синоптики прогнозируют бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве. Также Диденко прогнозировала, что в конце недели в Украине уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, но в целом сентябрь ожидается аномально жарким. Таже сообщалось, что украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней.