Украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней: затем снова потеплеет

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, однако уже 23-25 сентября температура постепенно повысится.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).



"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, с пятницы, 18 сентября, в Украине заметно похолодало, температура снизилась на 10-12 градусов. Вместе с похолоданием пришли дожди, порывистый ветер и даже первые заморозки.



Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "Бабье лето" в Украине будет длиться всю следующую неделю, только в ее конце начнутся дожди. Неделя будет теплой и солнечной, местами ударит жара до +28 градусов.



Ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь будет аномально жарким.



Также появился предварительный прогноз на всю осень. Осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

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