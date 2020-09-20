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20 сентября 2020, воскресенье, 09:11 36
Общество 2020-09-20T09:11:02+03:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней: затем снова потеплеет

Украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней: затем снова потеплеет

Валерия Драгомирова
Погода, Потепление, Похолодание, ГосЧС, погода в Украине
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, однако уже 23-25 сентября температура постепенно повысится.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). 

"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - сказано в нем. 

Как сообщали Українські Новини, с пятницы, 18 сентября, в Украине заметно похолодало, температура снизилась на 10-12 градусов. Вместе с похолоданием пришли дожди, порывистый ветер и даже первые заморозки

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "Бабье лето" в Украине будет длиться всю следующую неделю, только в ее конце начнутся дожди. Неделя будет теплой и солнечной, местами ударит жара до +28 градусов. 

Ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь будет аномально жарким

Также появился предварительный прогноз на всю осень. Осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

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