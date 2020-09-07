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  • Засуха и температура до +38. Синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь
07 сентября 2020, понедельник, 05:15 23
Lifestyle 2020-09-07T05:15:01+03:00
Українські Новини
Засуха и температура до +38. Синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь

Засуха и температура до +38. Синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоды, погода в Украине, прогноз погоды на осень, прогноз погоды на сентябрь
Цветы. Фото: Валерия Назаренко
Цветы. Фото: Валерия Назаренко

Первый месяц осени ожидается таким же аномально жарким, как и август, и даже похолодание, которое обещают синоптики, будет кратковременным.

Об этом в Facebook рассказал сотрудник Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

"Исходя из расчетов некоторых прогнозирующих моделей, первый месяц осени будет продолжать тенденции атмосферной циркуляции, наблюдавшиеся в августе", — написал он.

По его словам, погода в сентябре будет такой же сухой и жаркой, как в августе. Осадков будет меньше климатической нормы, а местами вообще дождя не будет. Только на западе страны в Карпатах будут умеренные дожди. Там осадки будут в пределах нормы.

"Большинство циклонов будет проходить гораздо севернее — через Британские острова и Скандинавию, где осадков должно быть гораздо больше нормы", — пишет синоптик.

По всей стране температура будет на 1-4 градуса выше нормы. Самые жаркие дни придутся на первую половину месяца. В это время на юге и востоке страны будет особенно жарко. Столбик термометра в отдельные дни будет подниматься до отметок +33 ... + 38.

А заморозков не будет даже в конце сентября.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине ожидается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве.

Первые заморозки ожидаются в конце октября.

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