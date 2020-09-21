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21 вересня 2020, понеділок, 09:40 5
Суспільство 2020-09-21T10:02:08+03:00
Українські Новини
Майже у всіх областях України оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Майже у всіх областях України оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Ольга Фандорина
пожежа, загроза пожежі, ДСНС України, Пожежонебезпека
Пожежонебезпека.Фото: Валерія Назаренко
Пожежонебезпека.Фото: Валерія Назаренко

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

21-22 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в більшості регіонів України. Винятком стали Волинська, Закарпатська і Чернівецька області, а також Київ.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні  в Україні синоптики прогнозують бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань  до заморозків на грунті.

Також синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що  в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини

 

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