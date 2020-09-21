Майже у всіх областях України оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій .

21-22 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в більшості регіонів України. Винятком стали Волинська, Закарпатська і Чернівецька області, а також Київ.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні синоптики прогнозують бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

Також синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини

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