Еще неделя тепла, а затем похолодание и первые заморозки: синоптик дала неожиданный прогноз

Несмотря на то, что синоптики обещали неестественно жаркий сентябрь, в Украину уже 18 сентября придет похолодание, возможны даже первые заморозки. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до +12 +17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части. Эту очень важную информацию еще буду уточнять", - написала она.



Несмотря на это, впереди еще целую неделю будет солнечная и теплая погода.



Сообщается, что в понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени Leiki. Сухо и солнечно будет сегодня повсюду.

Температура воздуха также ожидается комфортной, +23 +27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28 +30 градусов.



В столице 14-го сентября будет солнечно и +25 градусов. Так еще продлится несколько дней.

Погода в Украине. Карта: Facebook/Наталья Диденко

Однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.



Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

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