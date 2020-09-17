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17 сентября 2020, четверг, 08:20 405
Общество 2020-09-17T08:21:41+03:00
Українські Новини
Температура воздуха снизится на 10-12°. Спасатели предупреждают о резком похолодании в Украине

Температура воздуха снизится на 10-12°. Спасатели предупреждают о резком похолодании в Украине

Валерия Драгомирова
Заморозки, ГосЧС, Порывы ветра, Похолодание в Украине
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

В течение 18-19 сентября в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха из-за вторжения арктического воздуха. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки. 

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"Внимание! По данным Укргидрометцентра, в течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0- 3° (18 сентября заморозки только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях)", - сказано в нем. 

Днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. По Киеву 17 сентября днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.

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