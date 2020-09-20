После резкого похолодания вернется летнее тепло. Прогноз синоптиков на 20 сентября

20 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +17...+22 градусов. В Карпатах также без осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +17...+22 градусов. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21 градусов. В Трускавце также без осадков, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +18...+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +20...+22 градусов. На Севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, в Черниговской и Сумской областях ночью местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем +17...+22 градусов. В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +17...+22 градусов. На Востоке малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+9, в Харьковской области местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем +17...+22 градусов. На Юге Украины малооблачно, также без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градусов. 19 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+21 градусов, в Днепре в пределах Киева +17 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре. Ранее появился предварительный прогноз на всю осень.