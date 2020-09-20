После резкого похолодания вернется летнее тепло. Прогноз синоптиков на 20 сентября

20 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +​​18...+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +​​17...+22 градусов.

В Карпатах также без осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем ​​+17...+22 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +​​19...+21 градусов.

В Трускавце также без осадков, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +​​18...+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем ​​+20...+22 градусов.

На Севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, в Черниговской и Сумской областях ночью местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем ​​+17...+22 градусов.

В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем ​​+17...+22 градусов.

На Востоке малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+9, в Харьковской области местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем ​​+17...+22 градусов.

На Юге Украины малооблачно, также без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

19 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+21 градусов, в Днепре в пределах Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре.

Ранее появился предварительный прогноз на всю осень.

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