подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • "Бабье лето" будет очень коротким: синоптик предупредила о резких сменах погоды на следующей неделе
20 сентября 2020, воскресенье, 05:50 135 Карта
Жизнь 2020-09-20T06:15:01+03:00
Українські Новини
"Бабье лето" будет очень коротким: синоптик предупредила о резких сменах погоды на следующей неделе

"Бабье лето" будет очень коротким: синоптик предупредила о резких сменах погоды на следующей неделе

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные
Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru
Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru

После резкого похолодания с ночными заморозками до -3 в Украину вернется жара и солнечная погода. "Бабье лето" будет длиться всю неделю, только в ее конце начнутся дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода в Украине в воскресенье, 20 сентября и всю следующую неделю будет теплой и солнечной, местами ударит жара до +28 градусов. 

"Ближайшей ночью ожидается +4… +9 градусов, на юге до +10… +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса", - пишет синоптик.

В воскресенье после холодной ночи в Украине снова потеплеет.

"Мощная антициклонической полоса высокого атмосферного давления аж с Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки. Карта. В течение дня в Украине ожидаются +20… +24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами +17… +19 градусов", - сообщила синоптик.

Погода в Украине с 20 сентября Карта: facebook.com/tala.didenko.Погода в Украине с 20 сентября Карта: facebook.com/tala.didenko.

В Киеве воскресенье, по словам Диденко, будет светить солнце. Ночь - холодная, +5... +7 градусов, но днем ожидается около +20 градусов.

Также , по словам синоптика, начиная с воскресенья и всю последующую неделю в Украину будет "классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22… +28 градусов". Дожди ожидаются только со следующих выходных.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что  сентябрь будет аномально жарким. 

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды Погода на неделю погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные

Солнечные ясные дни с морозными ночами: синоптик р...
Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда...
Синоптики предупредили украинцев о резком похолода...
Из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3: син...
В Крыму еще в трех населенных пунктах ограничат подачу воды
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список
Новости
Субсидий хватит всем нуждающимся. Шмыгаль пообещал, что сокращение финансирования не повлияет на льготы 06:15
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
Коронавирус отдыху не помеха: в какие страны могут поехать украинцы осенью-2020 05:30
После резкого похолодания вернется летнее тепло. Прогноз синоптиков на 20 сентября 00:00
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда в Украину вернется тепло 00:00 Инфографика
ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Фото: Патрульная полиция Киевской области.
В масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и микроавтобус. Погиб человек 19:47
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
больше новостей
Полиция составила 7 протоколов за время патрулирования мест паломничества хасидов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok