"Бабье лето" будет очень коротким: синоптик предупредила о резких сменах погоды на следующей неделе

После резкого похолодания с ночными заморозками до -3 в Украину вернется жара и солнечная погода. "Бабье лето" будет длиться всю неделю, только в ее конце начнутся дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода в Украине в воскресенье, 20 сентября и всю следующую неделю будет теплой и солнечной, местами ударит жара до +28 градусов.

"Ближайшей ночью ожидается +4… +9 градусов, на юге до +10… +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса", - пишет синоптик.

В воскресенье после холодной ночи в Украине снова потеплеет.

"Мощная антициклонической полоса высокого атмосферного давления аж с Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки. Карта. В течение дня в Украине ожидаются +20… +24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами +17… +19 градусов", - сообщила синоптик.

Погода в Украине с 20 сентября Карта: facebook.com/tala.didenko.

В Киеве воскресенье, по словам Диденко, будет светить солнце. Ночь - холодная, +5... +7 градусов, но днем ожидается около +20 градусов.

Также , по словам синоптика, начиная с воскресенья и всю последующую неделю в Украину будет "классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22… +28 градусов". Дожди ожидаются только со следующих выходных.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь будет аномально жарким.

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