В Украину идет атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром: синоптик уточнила, когда ударят заморозки

Как и обещали синоптики в четверг в Украину придет атмосферный фронт, для которого характерны заморозки, дожди и штормовой ветер. Заморозки наиболее вероятные 18 сентября и в ночь на 19 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницкому с районами - без существенных осадков",- написала она.

На западе и севере усилится северо-западный ветер до штормовых значений.

Температура воздуха 17 сентября в Украине еще будет высокой, днем ​​до +25 +30 градусов. Однако в западных областях уже начнется похолодание до +20 +23 градусов.

Сообщается, что это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Снижение температуры воздуха до +12 +17 градусов ожидается в большинстве областей в течение пятницы-субботы.

На юге и юго-востоке 18-го сентября еще побудут +20 +24 градуса.

По словам синоптика, заморозки наиболее вероятные 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части.

В Киеве в четверг ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер до 15 м/с.

А уже в пятницу, за фронтом, распространится холодный воздух вместе с сильным ветром. И температура воздуха в столице 18-19 сентября упадет до +14 +16 градусов.

Заморозки в окрестностях города возможны в ночь на субботу. В Киеве суббота и воскресенье будут прохладными, но без осадков.

Похолодание в Украине. Карта: Facebook/Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.



Ранее синоптики показали, как изменится погода к концу недели.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости