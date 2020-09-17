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  • В Украину идет атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром: синоптик уточнила, когда ударят заморозки
17 сентября 2020, четверг, 05:00 1822 Карта
Lifestyle 2020-09-17T05:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром: синоптик уточнила, когда ударят заморозки

В Украину идет атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром: синоптик уточнила, когда ударят заморозки

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Похолодание, Заморозки, атмосферный фронт, погода в Украине, Порывистый ветер
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

Как и обещали синоптики в четверг в Украину придет атмосферный фронт, для которого характерны заморозки, дожди и штормовой ветер. Заморозки наиболее вероятные 18 сентября и в ночь на 19 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко

"Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницкому с районами - без существенных осадков",- написала она. 

На западе и севере усилится северо-западный ветер до штормовых значений. 

Температура воздуха 17 сентября в Украине еще будет высокой, днем ​​до +25 +30 градусов. Однако в западных областях уже начнется похолодание до +20 +23 градусов.

Сообщается, что это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Снижение температуры воздуха до +12 +17 градусов ожидается в большинстве областей в течение пятницы-субботы. 

На юге и юго-востоке 18-го сентября еще побудут +20 +24 градуса.

По словам синоптика, заморозки наиболее вероятные 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части. 

В Киеве в четверг ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер до 15 м/с.

А уже в пятницу, за фронтом, распространится холодный воздух вместе с сильным ветром. И температура воздуха в столице 18-19 сентября упадет до +14 +16 градусов.

Заморозки в окрестностях города возможны в ночь на субботу. В Киеве суббота и воскресенье будут прохладными, но без осадков.

Похолодание в Украине. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоПохолодание в Украине. Карта: Facebook/Наталья Диденко


Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Ранее синоптики показали, как изменится погода к концу недели

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