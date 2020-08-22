За июль Баканов заработал 93 тысячи гривен с надбавками и премиями: размер оклада не разгласили

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 93 587 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова растёт третий месяц подряд и уже перевалила за 93 тысячи.

Зарплата Баканова за май составила 89 тыс. гривен.

А в апреле глава СБУ получил 87 399 гривен с учетом надбавок и премий.

В марте глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал 87 399 тысяч гривен зарплаты. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в СБУ заработал в 5 раз больше, чем в "95 квартале". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Иван Баканов задекларировал заработную плату за работу в "Квартал 95" в размере 107,7 тыс. гривен, а за работу в должности главы СБУ – 536,5 тыс. гривен.

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