подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 августа 2020, понедельник, 06:50 890 Документ
Судебная власть 2020-08-24T07:15:01+03:00
Українські Новини
И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за июль

И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за июль

Елена Новикова
Зарплаты, ГБР, Александр Соколов, зарплаты чиновников, Зарплаты за июль
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР

Исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову за июль зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"В июле расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора не осуществлялись", - сказано в ответе.

Таким образом, Соколов остался без зарплаты за месяц.

Зарплата и.о. ГБР Александра Соколова за июль. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата и.о. ГБР Александра Соколова за июль. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции.

Ранее сообщалось о том, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Соколов остался без зарплаты за май.

Кроме того, зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова за апрель составила 47 тысяч гривен.

Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

Больше новостей о: Зарплаты ГБР Александр Соколов зарплаты чиновников Зарплаты за июль

ГБР назначило замдиректора бюро Сухачева...
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о...
Садовой в мае получил меньше, чем все его заместит...
В июле Сытник заработал на 60 тысяч гривен больше,...
Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры
Новости
И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за июль 06:50 Документ
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Ограничение движения в центре Киева. Фото: AutoDriving.net
Сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Куда лучше не ехать на машине 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Обрушение моста. Фото: Событие
В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр 17:56
Смертельное ДТП под Полтавой. Фото: ГСЧС
Под Полтавой грузовик раздавил легковушку: погибли три человека, среди них дети 19:53
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
больше новостей
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok