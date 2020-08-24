И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за июль

Исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову за июль зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"В июле расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора не осуществлялись", - сказано в ответе.

Таким образом, Соколов остался без зарплаты за месяц.

Зарплата и.о. ГБР Александра Соколова за июль. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции.

Ранее сообщалось о том, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Соколов остался без зарплаты за май.

Кроме того, зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова за апрель составила 47 тысяч гривен.

Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

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