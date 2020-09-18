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  • За август Баканов заработал 93 тысячи гривен с надбавками и премиями
18 сентября 2020, пятница, 12:00 424 Документ
Политика 2020-09-18T13:00:02+03:00
Українські Новини
За август Баканов заработал 93 тысячи гривен с надбавками и премиями

За август Баканов заработал 93 тысячи гривен с надбавками и премиями

Надежда Комендантова
СБУ, Иван Баканов, Зарплата чиновников, зарплата в СБУ
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 93 587 гривен, как и в прежнем месяце

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за май составила 89 тыс. гривен.

А в апреле глава СБУ получил 87 399 гривен с учетом надбавок и премий.

В марте глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал 87 399 тысяч гривен зарплаты. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в СБУ заработал в 5 раз больше, чем в "95 квартале". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Иван Баканов задекларировал заработную плату за работу в "Квартал 95" в размере 107,7 тыс. гривен, а за работу в должности главы СБУ – 536,5 тыс. гривен.

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