Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны

После того, как хасиды ушли от украино-белорусской границы, правоохранители принялись искать паломников, которые незаконно приехали в Умань. Нескольких иностранцев уже удалось задержать.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram.

В ведомстве считают, что отдельные иностранцы могли подделать документы, которые подтверждают цель их приезда в Украину, в частности относительно лечения, различных приглашений, а также не соблюдения правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов.

Правоохранителем уже удалось найти некоторое количество иностранцев, которые приехали в Украину в обход законодательству. Они будут выдворены из страны с запретом въезда минимум на 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

Посол Израиля в Украине Джоель Лион заверяет, что согласен с решением украинских властей о закрытии государственной границы для иностранцев, в том числе для паломников-хасидов в канунРош ха-Шана.

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