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18 сентября 2020, пятница, 11:41 56
Жизнь 2020-09-18T11:41:12+03:00
Українські Новини
Сегодня вечером иудеи начнут праздновать Рош ха-Шана. Смысл и особенности еврейского Нового года

Сегодня вечером иудеи начнут праздновать Рош ха-Шана. Смысл и особенности еврейского Нового года

Александр Савич
Праздники, Праздник, Хасиды, Иудаизм, Иудеи, Рош Ха-Шана, Еврейский Новый год, Хасиды в Украине
Сегодня вечером наступит 5781 год по еврейскому календарю. Фото: pixabay
Сегодня вечером наступит 5781 год по еврейскому календарю. Фото: pixabay

Сегодня вечером, 18 сентября, евреи во всем мире начинают праздновать Рош ха-Шана, иудейский Новый год, один из важнейших праздников в иудейской традиции, на который в Умань хасиды традиционно совершают паломничество. О смысле этого праздника и его истории рассказывают Українські новини.

Вообще в иудейском календаре существует целых 4 Новых года: Новый год для исчисления правления царей, который отмечают весной; Новый год для отделения десятины от скота, который празднуют летом; Ту би-шват, то есть Новый год деревьев, который празднуют зимой; и, наконец, Рош ха-Шана, Новый год для исчисления лет, который празднуется осенью.

"Рош ха-Шана" переводится с иврита как "голова года". Именно в этот день наступает новый календарный год у иудеев.

Отмечается он в новолуние осеннего месяца тишрей, потому каждый год празднование припадает на разную дату.

Празднуют Рош ха-Шана 2 дня.

Летоисчисление иудеи ведут от сотворения мира, таким образом сегодня вечером для иудеев наступит 5781 год. Считается, что именно в этот день Всевышний завершил творение мира, и был создан первый человек – Адам.

Важность праздника состоит, в первую очередь, в том, что именно в этот день, согласно иудейскому учению, определяется судьба человека на следующий год. Будет ли человек жить или умрет.

Рош ха-Шана связан с еще одним иудейским праздником – Йом Кипур ("День искупления" или "Судный день"), который отмечается через 10 дней после Рош ха-Шана.

Эти 10 дней между двумя праздниками ("Дни раскаяния") являются очень важными. Если в Рош ха-Шана определяется судьба человека на следующий год, то в Йом Кипур, день, когда в древности иудейский первосвященник приносил жертву для искупления всего еврейского народа, вердикт окончательно принимается.

Усиленный пост и молитва в 10 дней между двумя праздниками могут изменить решение Всевышнего и судьбу человека.

В Рош ха-Шана принято приходить в синагогу на праздничное собрание для молитвы.

Также в этот день в синагогах трубят в шофар – бараний рог, звук которого призывает к молитве и покаянию.

В этот праздник евреи также желают друг другу быть вписанными в Книгу жизни. Также традиционным поздравлением в этот день являются слова "Шана това у-метука" – "Хорошего и сладкого года!".

После собрания в синагоге обычно иудеи отмечают Новый год за праздничным столом, не забывая о том, что с этого момента начинаются 10 дней раскаяния.

На праздничном столе в Рош ха-Шана у иудеев много меда и яблок. Мед символизирует сладость следующего года, ведь иудеи верят в то, что Всевышний милостив, и даст им в следующем году благословения, а не наказания.

Некоторые хасиды (хасидизм – одно из направлений в ортодоксальном иудаизме, которое зародилось на территории Украины в 18 веке) по традиции приезжают на Рош ха-Шана в Умань, чтобы посетить могилу хасидского цадика (праведника), основателя браславского направления в хасидизме, Рабби Нахмана.

Среди браславских хасидов считается большой удачей попасть на могилу Нахмана именно в Рош ха-Шана.

Как сообщали Українські новини, в этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса.

Также группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

Кроме того, хасиды на границе Беларуси и Украины спели гимн Украины.

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