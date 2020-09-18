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18 сентября 2020, пятница, 17:33 149
Общество 2020-09-18T17:45:01+03:00
Українські Новини
Израиль поддержал Украину в решении не пускать хасидов-паломников

Израиль поддержал Украину в решении не пускать хасидов-паломников

Кира Молчанова
Израиль, Хасиды, Хасиды в Украине, Хасиды на границе
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

Посол Израиля в Украине Джоель Лион заверяет, что согласен с решением украинских властей о закрытии государственной границы для иностранцев, в том числе для паломников-хасидов в канунРош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Об этом он сообщил в интервью "Левому берегу", передают Українськi Новини.

"Мы уважаем решение правительства Украины. Здесь нет причин для скандала. В Украине увеличилось количество случаев заражения COVID-19, и Украина закрыла свои границы из-за этого, а не из-за хасидов. Это должно прозвучать предельно ясно: Государство Израиль согласно с решением Украины закрыть границы из-за коронавируса. Украина суверенное государство, которое принимает решение, и мы, как и наши американские и британские друзья, согласны с этим решением", - сказал он.

Также посол поддержал выдворение из Украины двух хасидов за дебош в Умани (Черкасская область).

"Всегда есть те, кто создает проблемы, но нельзя судить о целой группе людей по паре неадекватных личностей. И в этом случае мы согласны с украинской полицией, которая делает свою работу, так как подобные люди не только беспокоят граждан Украины, они беспокоят и хасидов тоже", - сказал он.

Кроме того, посол поблагодарил украинских правоохранителей за борьбу с антисемитизмом, в частности в контексте отказа одного из собственников кафе в Умани обслуживать хасидов.

"В Умани есть антисемитские группы, которые устраивают провокации. Каждый год мы это видим, каждый год сталкиваемся с этими проблемами. Когда появился этот знак (табличка в кафе с отказом обслуживать хасидов), полиция приехала за несколько минут и убрала ее. Я хотел бы отметить усилия правительства Украины, Национальной полиции Украины, Министерства внутренних дел в их борьбе с антисемитизмом и его проявлениями", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Однако тысячи хасидов все равно приехали в Беларусь в надежде попасть в Умань через беларусско-украинскую границу. Их не пустили, несмотря на то, что паломники надели вышиванки и спели гимн Украины.

В конце-концов хасиды покинули пункт пропуска "Новые Яриловичи" и будут праздновать новый год в Беларуси.

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