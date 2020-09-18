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18 вересня 2020, пʼятниця, 20:14 7
Суспільство 2020-09-18T21:15:02+03:00
Українські Новини
Силовики перевіряють законність перебування в Умані хасидів

Силовики перевіряють законність перебування в Умані хасидів

Кира Молчанова
Силовики, Паломники, іноземці, Правоохоронці, Хасиди, хасиди в Умані
Правоохоронці шукають хасидів. Фото: МВС України
Правоохоронці шукають хасидів. Фото: МВС України

Правоохоронці взялися шукати паломників, які незаконно приїхали в Умань, тоді як хасиди залишили пункт пропуску "Нові Яриловичі". Кількох іноземців вже вдалося затримати.

Про це розповіли в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

У відомстві вважають, що окремі іноземці могли підробити документи, які підтверджують мету їх приїзду в Україну, зокрема щодо лікування, різних запрошень, а також недотримання правил транзитного проїзду через нашу країну, який міг тривати не більше 48 годин.

Правоохоронцем вже вдалося знайти кілька іноземців, які приїхали в Україну в обхід законодавства. Вони будуть видворені з країни із забороною в'їзду мінімум на 3 роки.

Як повідомляли Українськi Новини,  святкування Рош ха-Шана пройде 18-20 вересня, в Умані перебувають близько 2 тис. хасидів.

Цього року Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусу.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон запевняє, що згоден з рішенням української влади про закриття державного кордону для іноземців, в тому числі для паломників-хасидів.

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