Поют песни и болеют коронавирусом: хасиды не покидают "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью

Около 1 тыс. хасидов продолжают находиться в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области на границе с Беларусью и надеются попасть в Украину, в то время, как у четырех их них нашли коронавирус.

Об этом спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в эфире "Украина 24", передают Українськi Новини.

"За последние дни ситуация существенно не изменилась. Иностранцы, которые пытаются попасть в нашу страну с целью паломничества, остаются исключительно возле пункта пропуска "Новые Яриловичи", который в Черниговской области. В других направлениях таких групп лиц мы не фиксируем. В общем, их как их было, - примерно 1 тыс. человек", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что хасиды все еще надеются попасть в Украину, несмотря на разъяснения пограничников.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов. Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями.

Ранее Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Тем временем, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

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