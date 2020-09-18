Кернес потратил 5,8 млн гривен на лечение и транспортировку в Германию

Кернес потратил на лечение и транспортировку в Германию 5,8 млн гривен. Фото: 112 Украина

Кернес потратил на лечение и транспортировку в Германию 5,8 млн гривен. Фото: 112 Украина

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в данных Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Так, 16 сентября Кернес задекларировал 4,12 млн гривен за оплату медицинских услуг.

В тот же день он задекларировал оплату специализированных авиационных транспортных услуг на 1,75 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, Кернес заболел коронавирусом и двухсторонним воспалением легких.

Также Кернеса перевезли в ту же клинику в Германии, где лежит Навальный.

Кроме того, ранее сообщалось, что Кернес находится в сознании и проходит лечение в палате интенсивной терапии в клинике "Шарите" в Берлине.

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