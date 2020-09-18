Кернес потратил 5,8 млн гривен на лечение и транспортировку в Германию

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, которого эвакуировали в Германию на том же самолете, на котором ранее из России в Германию перевозили отравленного российского политика Алексея Навального, потратил 4,12 млн гривен на лечение и 1,75 млн гривен на транспортировку в Германию. Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в данных Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини. Так, 16 сентября Кернес задекларировал 4,12 млн гривен за оплату медицинских услуг. В тот же день он задекларировал оплату специализированных авиационных транспортных услуг на 1,75 млн гривен. Как сообщали Українські новини, Кернес заболел коронавирусом и двухсторонним воспалением легких. Также Кернеса перевезли в ту же клинику в Германии, где лежит Навальный. Кроме того, ранее сообщалось, что Кернес находится в сознании и проходит лечение в палате интенсивной терапии в клинике "Шарите" в Берлине.