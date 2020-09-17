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17 сентября 2020, четверг, 20:14 109
Медицина 2020-09-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
Кернес находится в сознании в палате интенсивной терапии

Кернес находится в сознании в палате интенсивной терапии

Елена Новикова
Коронавирус, Геннадий Кернес, Павел Фукс, Мэр Харькова, Коронавирус у мэра
Геннадий Кернес. Фото: unian.net
Геннадий Кернес. Фото: unian.net

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, которого доставили в немецкую клинику, проходит лечение от коронавирусной инфекции в палате интенсивной терапии. Он в сознании. Об этом украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил в своем Telegram-канале

"Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта", - написал Фукс.

Также он добавил, что Кернесу запретили все гаджеты. Как только разрешат врачи – мэр Харькова обещал выйти на связь.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября стало известно, что председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заболел коронавирусом и находится в больнице в сознании.

Также в СМИ сообщали, что эвакуировать Кернеса в Германию прилетел тот же самолет, на котором перевозили в Германию Навального.

Ранее в Харьковском городском совете опровергли слухи, что Геннадий Кернес впал в кому. По словам руководителя пресс-службы харьковского горсовета Юрия Сидоренко, все слухи о том, что мэр в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам.

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