Кернес витратив 5,8 млн гривень на лікування і транспортування до Німеччини

Голова Харківської міськради Геннадій Кернес, якого евакуювали до Німеччини на тому ж літаку, на якому раніше з Росії до Німеччини перевозили отруєного російського політика Олексія Навального, витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини. Так 16 вересня Кернес задекларував 4,12 млн гривень за оплату медичних послуг. У той же день він задекларував оплату спеціалізованих авіаційних транспортних послуг на 1,75 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебував в лікарні в свідомості. До Кернеса доставили в німецьку клініку "Шаріте" близько 1 ночі, його стан тяжкий. Так, наразі він проходить лікування від коронавірусної інфекції в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості. Кернесу заборонили всі гаджети. Як тільки дозволять лікарі - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.