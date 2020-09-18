136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок во время местных выборов

136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность во время местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Я вижу два основных направления работы при обеспечении правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основное бремя ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда. В общем, к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тыс. правоохранителей", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД.

"Для передислокации личного состава, решения неотложных задач и при изменениях обстановки будет привлекаться авиация. Вся система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме", - добавил Яровой.

Первый заместитель министра отдельно подчеркнул, что весь личный состав, который будет привлекаться к обеспечению порядка во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко сегодня уже зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 34 уголовных преступлений, из которых 9 по ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса.

Он отметил, что полиция также будет безотлагательно реагировать на попытки создания сетей агитационных "сеток", которые потенциально можно использовать для скупки голосов избирателей.

"Другим мощным фактором для осуществления махинаций с результатами голосования является использование упрощенного механизма изменения избирательного адреса. Так, с 98 тысяч случаев изменения избирательного адреса накануне местных выборов, около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей по отдельным адресам или избирательным участкам. Сейчас начато 10 уголовных производств по фактам соответствующих нарушений", - добавил председатель Нацполиции.

По словам Клименко, полицейские будут уделять внимание профилактике нарушений, связанных с осуществлением противоправной агитации и обеспечению надежной киберзащиты.

По словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николая Чечеткина, сотрудники службы продолжат проверки объектов, где будут размещаться участки, а также проведут инструктажи по вопросам техногенной и пожарной безопасности для членов избирательных участков.

Государственная миграционная служба сконцентрирует деятельность на выдаче ID-карт, чтобы каждый гражданин мог проголосовать, а также вместе с Госпогранслужбой будет своевременно реагировать на все возможные вопросы, которые будут возникать при въезде на территорию Украины наблюдателей.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК запускает онлайн-игру о выборах, в которой можно "общаться" с Черчиллем и княгиней Ольгой.

Больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Ранее Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах. В частности, избирателям рекомендуют пользоваться собственной ручкой и не брать детей на избирательные участки.

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