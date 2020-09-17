ЦИК запускает онлайн-игру о выборах, в которой можно "общаться" с Черчиллем и княгиней Ольгой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) с 21 сентября запустит портал с игровым обучением о выборах, назначенных на 25 октября.

Об этом говорится в анонсе ЦИКа, передают Українськi Новини.

"21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме", - сказано в нем.

Проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, и кандидатов.

"Каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими важными персонами. У портала стильное визуальное оформление, ведь на страницах проекта оживают иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве", - говорится в сообщении.

ЦИК позиционирует портал как образовательный проект о выборах простым языком.

"Каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организации, об избирательных системах и других важных темах в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет", - анонсирует комиссия.

Проект разработан более, чем 30 специалистами при поддержке Совета Европы.

Как сообщали Українськi Новини, больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Ранее Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах. В частности, избирателям рекомендуют пользоваться собственной ручкой и не брать детей на избирательные участки.

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