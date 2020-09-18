136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час місцевих виборів

136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок і безпеку під час місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Я бачу два основних напрямки роботи при забезпеченні правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота і підготовка особового складу. Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом, до несення служби з забезпечення правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тис. правоохоронців", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, будуть залучатися всі сили і авіаційні підрозділи МВС.

"Для передислокації особового складу, вирішення нагальних завдань і при змінах обстановки буде залучатися авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі", - додав Яровий.

Перший заступник міністра окремо підкреслив, що весь особовий склад, який буде залучатися до забезпечення порядку під час виборів буде забезпечений засобами індивідуального захисту.

За словами глави Нацполіціі Ігоря Клименко сьогодні вже зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого процесу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 34 кримінальних злочинів, з яких 9 по ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу.

Він зазначив, що поліція також буде невідкладно реагувати на спроби створення мереж агітаційних "сіток", які потенційно можна використовувати для скупки голосів виборців.

"Іншим потужним фактором для здійснення махінацій з результатами голосування є використання спрощеного механізму зміни виборчої адреси. Так, з 98 тисяч випадків зміни виборчої адреси напередодні місцевих виборів, близько 30 тисяч привернули увагу поліції аномальним збільшенням кількості виборців за окремими адресами або виборчих дільниць. Зараз розпочато 10 кримінальних проваджень за фактами відповідних порушень", - додав голова Нацполіціі.

За словами Клименка, поліцейські будуть приділяти увагу профілактиці порушень, пов'язаних із здійсненням протиправної агітації і забезпечення надійного кіберзахисту.

За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколи Чечоткін, співробітники служби продовжать перевірки об'єктів, де будуть розміщуватися ділянки, а також проведуть інструктажі з питань техногенної і пожежної безпеки для членів виборчих дільниць.

Державна міграційна служба сконцентрує діяльність на видачу ID-карт, щоб кожен громадянин міг проголосувати, а також разом з Держприкордонслужбою буде своєчасно реагувати на всі можливі питання, які будуть виникати при в'їзді на територію України спостерігачів.

Як повідомляли Українськi Новини, Центральна виборча комісія (ЦВК) з 21 вересня запустить портал з ігровим навчанням про вибори.

Крім того, хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

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