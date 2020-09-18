За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями

Заробітна плата глави Служби безпеки України Івана Баканова за серпень, як і в попередньому місяці, склала 93 587 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Служби безпеки України Іван Баканов у травні заробив з урахуванням надбавок і премій 89 195 тисяч гривень зарплати.

Також голова Служби безпеки України Іван Баканов задекларував 3 квартири – в Києві площею 56 кв. м., вартістю 1 млн гривень, квартиру в Кривому Розі площею 85,8 кв. м., квартиру дружини Оксани Лазаренко в Києві площею 56,3 кв. м., вартість якої оцінена в 19 тис. гривень.; 4 земділянки – площею 2 834 кв. м. (оформлена на дружину), 43 кв. м., 1 502 кв. м. і 891 кв. м.; а також 536,5 тис. гривень зарплати в СБУ за 2019 рік

Крім того, у квітні силовики отримали від 241,5 тис. до 46,3 тис. гривень. Так, заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого за квітень становила 241 517 гривень.

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