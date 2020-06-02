Баканов в СБУ заработал в 5 раз больше, чем в "95 квартале"

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, чье поместье с озером и парком недавно показали журналисты, задекларировал 3 квартиры, 4 земучастка и 536,5 тыс. гривен зарплаты в СБУ за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Баканов задекларировал квартиру в Киеве площадью 56 кв. м., купленную в 2016 году, стоимостью 1 млн гривен, квартиру в Кривом Роге площадью 85,8 кв. м., приобретенную в 2011 году, ее стоимость не указана, квартиру жены Оксаны Лазаренко в Киеве площадью 56,3 кв. м., купленную в 2000 году, стоимость которой оценена в 19 тыс. гривен.

Также Баканов владеет земельные участки в Ходосеевке Киево-Святошинского района Киевская область площадью 2 834 кв. м. (оформлена на жену), 43 кв. м., 1 502 кв. м. и 891 кв. м.

Первые 2 участка были куплены в 2018 году и оцениваются в 227 тыс. и 13 тыс. гривен соответственно, стоимость 2 последних не известна.

В объектах незавершенного строительства Баканов указал жилой дом в Ходосеевке, площадь и цена не указаны.

Помимо этого, глава СБУ пользуется автомобилем Volkswagen Passat 1.8 2010 года выпуска, который стоит 111,4 тыс. гривен и принадлежит его жене, сама Оксана также владеет Volkswagen Touareg 2012 года выпуска, стоимостью 475,5 тыс. гривен.

Баканов задекларировал заработную плату за работу в "Квартал 95" в размере 107,7 тыс. гривен, а за работу в должности главы СБУ - 536,5 тыс. гривен.

Доход от занятия Предпринимательская деятельность жены в 2019 году принесла ей 240 тыс. гривен, а в Киевском колледже связи она получила 27,3 тыс. гривен.

На Банковских счетах у Баканова 233 евро, 16 долларов, 418 гривен, у его жены - 129 гривен.

В наличных у Баканова 170 тыс. долларов.

При этом в декларации нет ценных бумаг, корпоративных прав либо же юридических лиц, трастов или других подобных правовых образований, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналисты программы "Схемы" показали сюжет о том, что Баканов продолжает занимать должность руководителя в испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хотя украинское законодательство запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью.

Баканов назвал информацию манипуляцией.