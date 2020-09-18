подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 08:29 8
Происшествия 2020-09-18T08:29:33+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП в Запорожье: три человека погибли

Смертельное ДТП в Запорожье: три человека погибли

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими

В Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило местное издание 061.ua.

Отмечается, что после возникновения пожара свидетели аварии вытащили из салона водителя и пассажира с переднего сиденья. Трое парней, сидящих на заднем сиденье, не смогли выбраться и сгорели заживо.

Местоположение третьего пострадавшего во время столкновения пока неизвестно. Его заметили уже вне автомобиля.

На место трагедии прибыли несколько бригад ГосЧС, полиция и скорая помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

В Днепре на пересечении пр. Поля и ул. Титова произошла авария с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека, один из которых ребенок.

Тем временем, 8 человек получили травмы вследствие столкновения рейсового автобуса с автомобилем Tesla в Хмельницкой области.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП ДТП с авто ДТП с пострадавшими

От прозрачности избрания нового главы САП зависит поддержка Украины со стороны США и ЕС, — посольство
Впервые за последние дни. НБУ повысил официальный курс гривны перед выходными
Новости
Смертельное ДТП. Фото: t.me/zpnow
Смертельное ДТП в Запорожье: три человека погибли 08:29
Полиция Херсона задерживает участников порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области
Деятельность двух порностудий с многомиллионными доходами пресекли в Херсоне 07:15 Фото
Зеленский обещает, что Юрченко сядет, взрыв в ресторане на Андреевском, хасиды поют гимн Украины 07:00 Новости дня
Врио руководителя Госуправления делами Лысый получил 12,8 тыс. гривен надбавок в августе 06:45 Документ
Фермеры продают тепличные томаты дешевле, чем в прошлом году и готовы снижать цены еще 06:30
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok