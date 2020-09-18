Смертельное ДТП в Запорожье: три человека погибли

В Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило местное издание 061.ua.

Отмечается, что после возникновения пожара свидетели аварии вытащили из салона водителя и пассажира с переднего сиденья. Трое парней, сидящих на заднем сиденье, не смогли выбраться и сгорели заживо.

Местоположение третьего пострадавшего во время столкновения пока неизвестно. Его заметили уже вне автомобиля.

На место трагедии прибыли несколько бригад ГосЧС, полиция и скорая помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

В Днепре на пересечении пр. Поля и ул. Титова произошла авария с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека, один из которых ребенок.

Тем временем, 8 человек получили травмы вследствие столкновения рейсового автобуса с автомобилем Tesla в Хмельницкой области.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона.

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