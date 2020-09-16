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16 сентября 2020, среда, 14:57 1404
Происшествия 2020-09-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
В Хмельницкой области Tesla столкнулась с рейсовым автобусом. Пострадали 8 человек

В Хмельницкой области Tesla столкнулась с рейсовым автобусом. Пострадали 8 человек

Кира Молчанова
Авария, Автобус, ДТП, Хмельницкая область, Tesla
ДТП в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба ГСЧС
ДТП в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба ГСЧС

8 человек получили травмы вследствие столкновения рейсового автобуса с автомобилем Tesla в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области, передают Українськi Новини.

Авария произошла 15 сентября около 18:00 в пригороде Хмельницкого, на автодороге "Черновцы - Житомир".

Столкнулись рейсовый автобус "ПАЗ 4205" под управлением 50-летнего водителя, который двигался по пригородному маршруту сообщением "Хмельницкий - Карповцы" и автомобиль Tesla под управлением 31-летнего жителя Хмельницкого.

В результате ДТП предварительно 7 пассажиров автобуса и водитель легкового авто получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В аварию попали автобус и В аварию попали автобус и "Тесла". Фото: Пресс-служба Полиции Хмельницкой области

В ДТП пострадали 8 человек. Фото: Пресс-служба Полиции Хмельницкой областиВ ДТП пострадали 8 человек. Фото: Пресс-служба Полиции Хмельницкой области

ДТП в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба ГСЧСДТП в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українськi Новини, 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

В Днепре на пересечении пр. Поля и ул. Титова произошла авария с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека, один из которых ребенок.

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