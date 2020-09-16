В Хмельницкой области Tesla столкнулась с рейсовым автобусом. Пострадали 8 человек

8 человек получили травмы вследствие столкновения рейсового автобуса с автомобилем Tesla в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области, передают Українськi Новини.

Авария произошла 15 сентября около 18:00 в пригороде Хмельницкого, на автодороге "Черновцы - Житомир".

Столкнулись рейсовый автобус "ПАЗ 4205" под управлением 50-летнего водителя, который двигался по пригородному маршруту сообщением "Хмельницкий - Карповцы" и автомобиль Tesla под управлением 31-летнего жителя Хмельницкого.

В результате ДТП предварительно 7 пассажиров автобуса и водитель легкового авто получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В аварию попали автобус и "Тесла". Фото: Пресс-служба Полиции Хмельницкой области

В ДТП пострадали 8 человек. Фото: Пресс-служба Полиции Хмельницкой области

ДТП в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба ГСЧС

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