В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала девушка

В Днепре на пересечении пр. Поля и ул. Титова произошла авария с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека, один из которых ребенок. Об этом сообщает "Днепр Оперативный". Авария произошла около полудня в Киеве. Столкнулись маршрутка №156 и автомобиль Chevrolet – такси. По информации правоохранителей с места аварии, водитель Chevrolet решил повернуть и не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в маршрутку. В результате в маршрутке травмы получила девушка и водитель такси, которого с травмой головы отвезли в больницу. ДТП в Днипре. Фото: Днепр оперативный ДТП в Днипре. Пострадали 2 человека. Фото: Днепр оперативный ДТП в Днипре. Один из участников аварии - таксист. Фото: Днепр оперативный Как сообщали Українські Новини, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения. В результате еще одного ДТП в Киевской области 5 человек погибли, 20 госпитализированы. В конце июля в Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места аварии.