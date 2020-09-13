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13 сентября 2020, воскресенье, 15:24 59
Происшествия 2020-09-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала девушка

В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала девушка

Кира Молчанова
Авария, ДТП, Такси, Днипро
ДТП в Днипре. Фото: Днепр оперативный
ДТП в Днипре. Фото: Днепр оперативный

В Днепре на пересечении пр. Поля и ул. Титова произошла авария с маршруткой и такси, в результате чего пострадали два человека, один из которых ребенок.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Авария произошла около полудня в Киеве. Столкнулись маршрутка №156 и автомобиль Chevrolet – такси.

По информации правоохранителей с места аварии, водитель Chevrolet решил повернуть и не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в маршрутку.

В результате в маршрутке травмы получила девушка и водитель такси, которого с травмой головы отвезли в больницу.

ДТП в Днипре. Фото: Днепр оперативныйДТП в Днипре. Фото: Днепр оперативный

ДТП в Днипре. Пострадали 2 человека. Фото: Днепр оперативныйДТП в Днипре. Пострадали 2 человека. Фото: Днепр оперативный

ДТП в Днипре. Один из участников аварии - таксист. Фото: Днепр оперативныйДТП в Днипре. Один из участников аварии - таксист. Фото: Днепр оперативный

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения.

В результате еще одного ДТП в Киевской области 5 человек погибли, 20 госпитализированы.

В конце июля в Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места аварии.

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