На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: 5 погибших, 20 травмированных

5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции области, передают Українськi Новини.

"На автодороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла авария с участием 4 транспортных средств: 5 человек погибли и 20 получили травмы", - сказано в нем.

Отмечается, что в пятницу около 4:00 на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение 4 транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция

По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Вследствие ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На данный момент на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Как сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли в тройном ДТП под Киевом.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона.

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