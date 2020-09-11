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  • На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: 5 погибших, 20 травмированных
11 сентября 2020, пятница, 10:00 569
Политика 2020-09-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: 5 погибших, 20 травмированных

На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: 5 погибших, 20 травмированных

Надежда Комендантова
смертельное ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП с маршруткой, ДТП с фурой, ДТП с авто, ДТП под Киевом
ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция
ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция

5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции области, передают Українськi Новини.

"На автодороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла авария с участием 4 транспортных средств: 5 человек погибли и 20 получили травмы", - сказано в нем.

Отмечается, что в пятницу около 4:00 на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение 4 транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

ДТП под Киевом.ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция

По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Вследствие ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На данный момент на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Как сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли в тройном ДТП под Киевом.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

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