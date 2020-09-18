Смертельна ДТП в Запоріжжі: три людини загинули

У Запоріжжі врізався в стовб і загорівся автомобіль BMW, в якому їхали шість молодих людей, три людини загинули.

Про це в четвер, 17 вересня, повідомило місцеве видання 061.ua.

Відзначається, що після виникнення пожежі свідки аварії витягли з салону водія і пасажира з переднього сидіння. Троє хлопців, що сидять на задньому сидінні, не змогли вибратися і згоріли живцем.

Місцеперебування третього постраждалого під час зіткнення поки невідомо. Його помітили вже поза автомобілем.

На місце трагедії прибули кілька бригад ДСНС, поліція і швидка допомога.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 вересня через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Київській області 5 людей загинули, 20 госпіталізовано – сталося зіткнення 4 транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

Також 15 вересня 8 людей отримали травми внаслідок зіткнення рейсового автобуса з автомобілем Tesla в Хмельницькій області.

Тим часом 16 вересня в Новій Зеландії одна людина загинула і ще не менш ніж 40 постраждали після того, як поїзд протаранив шкільний автобус.

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