Антикоррупционный суд завтра выберет меру пресечения Юрченко

Высший антикоррупционный суд планирует 18 сентября избрать депутату Верховной Рады Александру Юрченко меру пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Скорее всего, суд будет завтра", - сказал представитель ведомства.

По его словам, время суда пока неизвестно.

Прокуратура просит для Юрченко арест и залог 6,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

Пока депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки, за Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог. За него внесли залог в 1,552 млн гривен.

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