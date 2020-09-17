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17 сентября 2020, четверг, 18:03 122
Судебная власть 2020-09-17T19:00:02+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд завтра выберет меру пресечения Юрченко

Антикоррупционный суд завтра выберет меру пресечения Юрченко

Ольга Фандорина
Суд, мера пресечения, Антикоррупционный суд, Александр Юрченко

Высший антикоррупционный суд планирует 18 сентября избрать депутату Верховной Рады Александру Юрченко меру пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Скорее всего, суд будет завтра", - сказал представитель ведомства.

По его словам, время суда пока неизвестно.

Прокуратура просит для Юрченко арест и залог 6,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

Пока депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки, за Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог. За него внесли залог в 1,552 млн гривен.

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